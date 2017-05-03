30歲就飄「老人味」？對付加齡臭 你要這樣做

不想年紀輕輕有老人味，可以從預防做起。(圖/SHUTTERSTOCK提供)

你是否曾在長者身上聞到一股異味？事實上，那種味道並非缺乏清潔所致，而是「皮脂氧化」的關係。研究指出，「加齡臭」不是高齡者特有，若平時輕忽預防，也可能發生於30歲、40歲男女上。

為何會有「加齡臭」？《良醫健康網》指出，人體皮脂不會產生異味，但若與汗水、老廢角質形成氧化作用，就會散發特殊氣味，而臉部、胸部、背部等皮脂分泌較旺盛的部位，加齡臭情形特別嚴重。

想預防加齡臭，可從抑制皮脂分泌、抑制皮脂養化及多攝取含除臭成分商品著手。盡量少吃油炸物、沙拉醬、甜點等會促進皮脂分泌的食物，流汗要立即擦拭，避免分泌過多皮脂。

另外，可積極攝取「抗氧化」食物，如：南瓜、紅蘿蔔、番茄、草莓、杏仁等含有維他命A、C、E或是多酚食物，並減少會增進氧化行為的活動。有積會的話，可多多嘗試有消臭功用的營養品，如：葉綠素。

(中時電子報)