完成母親遺願 將母遺產捐購救護車
母親節將屆，台中市民陳琪揮為完成母親遺願，以母親陳林麻名義捐贈價值390萬元的救護車給台中市消防局，陳琪揮與太太2日完成捐車儀式後，心存感恩，夫妻倆也在母親靈堂上感念母親生前諄諄教誨，要他有能力就得回饋鄉里，造福社會。
陳琪揮作風豪爽，其父親陳大德曾為水湳里里長，他為人處事有乃父之風，也非常熱心於地方事務，照顧地方弱勢，頗受大家好評，幾年前陳琪揮母親陳林麻過世，為緬懷母親，常以母親名義回饋鄉里，但是依然感到有所不足，經過多次與現任里長賴進堂聯繫後，賴里長建議以捐贈救護車方式回饋鄉里，化小愛為大愛。
將善行當作已過世母親最好的母親節禮物，決定將母親生前留下積蓄，捐購一輛完整配備的救護車給水湳分隊救護之用。台中市消防局長蕭煥章表示，全新救護車有完整救護配備，車身外加裝爆閃LED燈，可加強救護車出勤途中安全，今年迄今，救護勤務中已經救回13名本已失去呼吸心跳的傷病患。
(中時)
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