喇叭嘴路沖入夜視線差 議員爭設路燈提升安全

市議員翁美春（右）與洗車場涂姓店長（左）勘察人行道路面，被車輛底盤高速摩擦，留下長長刮痕人。（王文吉攝）

豐原區一心路來到社興路口，路幅突然縮減，形成「喇叭嘴」，行車動線正對新開業的洗車場。（王文吉攝）

路沖洗車場開業僅2個月，就有4輛車剎車不及，差點衝入場內，業者於店門前擺路障警示。（王文吉攝）

洗車場犯路沖，路燈化解行車危險！台中豐原區一家位處路沖的洗車場，因夜間照明不足，短短2個月內就有4輛車剎車不及，差點衝入場內，其中2輛還是警車；業者向市議員翁美春陳情，經豐原區公所派員會勘，於路口增設路燈，行車意外果然就沒了，讓民眾十分感謝。

豐原區一心路位處重劃區邊緣未全線拓寬，從社皮公園往社興路口，正對新開業的洗車場，行車動線來到路口形成「喇叭嘴」，須放慢車速，稍偏左行，才能續走一心路。

店長涂先生表示，今年3月間某個晚上，他與員工聽到砰一聲巨響，外出查看驚見有輛車衝抵門前，底盤高速摩擦地面，留下長長刮痕，還曾有警車出勤趕時間，來不及煞車，衝上人行道，幸好都在門前停住，沒造成人員受傷。

市議員翁美春3月底接獲陳情後，立即會同豐原區公所公用課前往現場會勘，與會人員一致認為有增設路燈，加強照明必要。為顧及民眾與用路人安全，路燈於4月底設置完成。涂姓店長表示，有了這盞路燈，就沒有再發生車輛衝入狀況，十分感謝市府及議員協助。

(中時)