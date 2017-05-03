喇叭嘴路沖入夜視線差 議員爭設路燈提升安全
洗車場犯路沖，路燈化解行車危險！台中豐原區一家位處路沖的洗車場，因夜間照明不足，短短2個月內就有4輛車剎車不及，差點衝入場內，其中2輛還是警車；業者向市議員翁美春陳情，經豐原區公所派員會勘，於路口增設路燈，行車意外果然就沒了，讓民眾十分感謝。
豐原區一心路位處重劃區邊緣未全線拓寬，從社皮公園往社興路口，正對新開業的洗車場，行車動線來到路口形成「喇叭嘴」，須放慢車速，稍偏左行，才能續走一心路。
店長涂先生表示，今年3月間某個晚上，他與員工聽到砰一聲巨響，外出查看驚見有輛車衝抵門前，底盤高速摩擦地面，留下長長刮痕，還曾有警車出勤趕時間，來不及煞車，衝上人行道，幸好都在門前停住，沒造成人員受傷。
市議員翁美春3月底接獲陳情後，立即會同豐原區公所公用課前往現場會勘，與會人員一致認為有增設路燈，加強照明必要。為顧及民眾與用路人安全，路燈於4月底設置完成。涂姓店長表示，有了這盞路燈，就沒有再發生車輛衝入狀況，十分感謝市府及議員協助。
(中時)
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