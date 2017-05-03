小英總統，我有話要說；退休金一毛不能少

「小英總統，我有話要說」南投場，吸引民眾關切。（廖志晃攝）

南投縣政府社會暨勞動處長林俊梧，認為一例一休應速修法。（廖志晃攝）

「小英總統，我有話要說」南投場，由侯漢廷（左）主持。（廖志晃攝）

一例一休、年金改革重大政策，引發民怨沸騰，《周刊王》邀集各方賢達、意見領袖和民眾，在南投縣舉辦座談會，與會者暢所欲言，認為一例一休應盡速修法，以免造成「三輸」；公教人員退休金，則是一毛都不能少！

「小英總統，我有話要說」南投場，3日下午在文化局演講廳登場，以「一例一休真正苦了誰？庶民眼裡的年金改革又是如何？」為主題，由侯漢廷主持，南投縣政府社會暨勞動處長林俊梧、中華婦女黨主席凃明慧、南投縣清境觀光協會副理事長廖奕勝、南投縣公教退休人員協會理事長吳光勳、中華民國各級公教退休人員總會副總會長陳川青、前勞委會勞保處長孟藹倫等人共襄盛舉。

侯漢廷指出，一例一休傷害勞資關係，年金改革讓各行各業都受傷，即使勞工的退休金也被拉低，還將軍公教人員妖魔化，造成社會對立！

林俊梧表示，一例一休讓勞資都不滿，簡直是惡法，立法之初，縣市政府未受邀參與討論，率然公告實施，地方政府卻無從執行，因此，南投縣長林明溱宣布縣內暫緩實施！希望中央盡速修法，讓勞資鬆綁。

廖奕勝指出，一例一休挑起勞資對立，增加人事成本，勞工卻沒有獲利，消費者支出提高，形成「三輸」；而且，旅宿業的旺、淡季差別很大，過去，員工在淡季休假，甚至出國旅遊、進修，但在一例一休實施後，全部動彈不得！

凃明慧說，她很懊惱太晚注意到年金改革問題，年金是退休金，政府以攻改革為名，追殺軍公教，製造仇恨；一例一休則是全民皆輸，百業蕭條，萬物齊漲，老百姓的荷包就縮水了。

吳光勳表示，公教人員依法律規定退休，領退休金則是契約行為，卻被說成「不公義的退休」，讓人情何以堪？蔡英文總統說年金會倒，其實，退撫基金設計不當、管理不良績效差、配套不足才是關鍵因素。

陳川青表示，退休金不是「恩給」，而是領回老本的契約行為，政府違法亂紀，五權分立卻無法制衡，這也是中華民國最可悲的年代，讓人痛心疾首！

孟藹倫強調，年金改革是假議題，退休金一毛都不能少！而且，不止軍公教人員，連勞工也受害，將變成保費調漲、減少給付、延後退休，現職人員受衝擊最大！

(中時)