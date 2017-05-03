替代役臥虎藏龍 當環保局英語小老師
桃園市環保局永續科替代役男蔡元閎，不但是多益990滿分的英文高材生，也精通法文，藉由擔任替代役男期間，協助局處科員練習英語，教導他們日常會話，也和其他役男每周1次英語教室，訂定不同主題練習英語口說。
今年27歲的蔡元閎是政大外交系、政大國貿研究所畢業，因為外交役男沒缺額，才選擇環保役男缺，去年9月分發到桃園市環保局水質土壤保護科，科長見他英語程度強，便請他協助教導科員英文，不少人要出國前都會來和他請教國外的生活用語和簡單會話，科員都笑稱他是環保局的「英文小老師。」
就讀台中一中語資班的蔡元閎說，因為對語言有興趣，高中時為了和法國姊妹校當交換學生進修法文，沒想到學出興趣，也因此愛上法國文化，為了重溫法國風情，大二時也申請交換學生1年，在法國度過了大三歲月。
蔡元閎今年改到永續科後，和其他替代役男成立每周英語教室，每周選一天一起練英文，主題則根據役男們的興趣，例如攝影、釀酒、音樂等來練習口說，他笑說自己也曾接觸過俄文，但學起來沒有法文有感，最近則在進修日文，希望能培養更多專長。
(中時)
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