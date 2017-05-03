連辦6年 台南市校園文化日改以歸仁文化中心為基地再出發
以兒童藝文活動為名的台南市校園文化日，過去總在各區文化中心輪流舉辦，今年集中在歸仁文化中心舉辦6場，兼規劃藝術課程，藝術團隊再挑選台南12所偏鄉學校前往表演，讓校園與藝術零距離。
台南市文化局將歸仁文化中心定位為「教育劇場」基地，今年的校園文化日改變過去在各區文化中心表演的做法，決定以此為主場地，找來台灣豫劇團、錦飛鳳魁儡戲劇團與古都掌中劇，分春、夏、秋三季，在5月、6月、10月共有6場演出，開放學校報名參加。
今年的校園文化日系列藝文活動皆以劇場表演為主，還有一系列的「藝術小學堂」座談課程，並有親子講座，鼓勵家長與孩子全家一同參與。
台南市文化局開放學校免費報名參加，預計挑選12所偏鄉學校名額，由表演團體主動出擊，到各所校園內演出，拉近學生與藝文的距離，藉著校園表演，吸引更多人願意到文化中心參與藝術活動。
歸仁國小校長林志政3日帶著孩子參加文化局宣傳會，學生也跟著劇團成員粉墨登場，直呼新鮮有趣。他認為今年由劇團與學童近距離接觸，可觸發孩子的藝術天賦，是值得一試的做法。
(中時)
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