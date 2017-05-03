高市動保處輔導 林園紅魚仔大豐收
海產店高價魚種「赤鰭笛鯛」俗稱「紅魚仔」，因對水質特別挑剔，一般漁民不敢輕易挑戰養殖，高雄市林園區漁民吳邱依幾年前試養，險些血本無歸，幸好去年市府農業局動保處介入輔導，從疾病檢驗、用藥著手，總算大豐收，今年收成共達4萬公斤，消息令當地養殖業者相當振奮。
高市動保處表示，赤鰭笛鯛俗稱「紅魚仔」或「海雞母」，屬廣鹽性魚類，笛鯛科類魚種，主要棲息於西太平洋的岩礁或珊瑚礁水深5公尺至100公尺海域，台灣漁民主要以底層拖網捕獲，市價每台斤可達300元以上，算是高價值的魚種。
不過，因為紅魚仔對養殖水質特別挑剔，需要溫度攝氏2度以上海水，以及必須經常餵活餌才能保持橘紅體色，所以在養殖界相當具挑戰性，高雄僅林園區有零星魚塭飼養，其中吳邱依從事養殖漁業41年，也是在前幾年才嘗試養殖紅魚仔。
她回憶，剛開始摸不清紅魚仔習性，也沒有專門的配方飼料可用，還要去買雜魚絞碎餵飼，另外，紅魚仔最怕寄生卵圓鞭毛蟲，之前因為投藥無方，一家人的寄望全在1甲大的養殖池上頭，生計壓力可說非常巨大。
動保處去年起介入輔導疫病防治、正確用藥及飼養管理，派出專業獸醫師提供建議，總算讓飼養狀況日益好轉，動保處表示，今年紅魚仔存活率相當理想，光是吳邱依的魚塭收成量即可達4萬公斤，是林園區養殖界一大喜訊。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。