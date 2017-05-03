高市動保處輔導，林園紅魚仔大豐收

在動保處輔導下，養殖業者吳邱依今年紅魚仔收成量達4萬公斤，是林園區養殖界一大喜訊。（高市動保處提供）

海產店高價魚種「赤鰭笛鯛」俗稱「紅魚仔」，因對水質特別挑剔，一般漁民不敢輕易挑戰養殖，高雄市林園區漁民吳邱依幾年前試養，險些血本無歸，幸好去年市府農業局動保處介入輔導，從疾病檢驗、用藥著手，總算大豐收，今年收成共達4萬公斤，消息令當地養殖業者相當振奮。

高市動保處表示，赤鰭笛鯛俗稱「紅魚仔」或「海雞母」，屬廣鹽性魚類，笛鯛科類魚種，主要棲息於西太平洋的岩礁或珊瑚礁水深5公尺至100公尺海域，台灣漁民主要以底層拖網捕獲，市價每台斤可達300元以上，算是高價值的魚種。

不過，因為紅魚仔對養殖水質特別挑剔，需要溫度攝氏2度以上海水，以及必須經常餵活餌才能保持橘紅體色，所以在養殖界相當具挑戰性，高雄僅林園區有零星魚塭飼養，其中吳邱依從事養殖漁業41年，也是在前幾年才嘗試養殖紅魚仔。

她回憶，剛開始摸不清紅魚仔習性，也沒有專門的配方飼料可用，還要去買雜魚絞碎餵飼，另外，紅魚仔最怕寄生卵圓鞭毛蟲，之前因為投藥無方，一家人的寄望全在1甲大的養殖池上頭，生計壓力可說非常巨大。

動保處去年起介入輔導疫病防治、正確用藥及飼養管理，派出專業獸醫師提供建議，總算讓飼養狀況日益好轉，動保處表示，今年紅魚仔存活率相當理想，光是吳邱依的魚塭收成量即可達4萬公斤，是林園區養殖界一大喜訊。

(中時)