放寬健保Ｃ肝給付 提前至5月15日上路

健保C肝新藥治療條件放寬，肝纖維化程度F3及F4患者不需先前經「干擾素」合併「雷巴威林」治療失敗者就可適用，為讓病患提前接受治療，健保署決將實施日期提前至5月15日，預計約有9000名病患受惠。

C肝新藥今年編20億，自1月24日開始分階段納入健保給付，但迄今僅有2482位接受治療，與原先估計3千多人尚有一段差距。由於符合條件接受治療人數未如預期，台灣消化系醫學會因而建議放寬給付條件。

健保署官員表示，健保藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議於4月20日通過修訂放寬C肝藥品給付規定，原訂6月1日實施，由於這些病患病況均較為嚴重，易衍生為肝硬化或肝癌，因而決定提早實施第二階段給付條件放寬，讓患者能及早接受治療。

(中時)