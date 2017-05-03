南市交通局、觀旅局Bike兩套系統 民代批重南輕北

台南市交通局推出的T-Bike廣受市民歡迎，平日運轉率高達3.8，年假期間更高達7.1；相較於觀光旅遊局推出的T-Bike運轉率僅0.3至0.4，且系統截然不同，無法彼此租借與返還，台南市議員賴惠員要求加速資訊、系統整併期程，避免重蹈新北市New-Bike的覆轍。

南市議會今天進行交通局及觀旅局業務報告及質詢，賴惠員騎著部T-Bike到議會質詢，還質疑溪北的觀旅局T-Bike騎到台南市區根本無法還車，同時也與熱門的交通局T-Bike價差近萬元，顯然T-Bike的建置有「重南輕北」之嫌，即重溪南的市區、輕溪北的農村。

賴惠員指出，台南的公共自行車系統，以溪北、溪南劃分為兩套系統，分別是溪北的觀旅局T-Bike與溪南的交通局T-Bike，兩者除造價價差高達8500元外，交通局的T-Bike五月以後將建置5站，高達1472輛車；但溪北的觀旅局T-Bike從去年至今不僅沒有維持原有的6站，還縮水剩下5站，2套系統還不容許交互歸還車輛。

觀旅局長王時思答詢說，觀旅局T-Bike和交通局T-Bike是不同系統，目前觀旅局T-Bike是設置在白河、後壁等地的景點，這是在交通局T-Bike還未建置前先行設置，目的是希望讓溪北民眾也有機會體驗。未來將規畫T-Bike系統整併，近日也將會先著手進行網路資訊系統整合。

(中時)