愛心老翁助憨兒　揪團捐米14年不間斷

獅潭鄉83歲老翁甘順發（右二）長期捐米助弱勢，14年來募得5萬多台斤白米捐贈桃園市真善美啟能發展中心，幫助憨兒不缺糧。（黎薇攝）

苗栗縣獅潭鄉83歲老翁甘順發長期捐米助弱勢，從一人默默行善，近年揪團號召村內30多名老人做公益，14年來共募得5萬多台斤白米捐贈桃園市真善美啟能發展中心，吃著老人家捐贈白米長大的憨兒特別向阿公、阿嬤們大聲說「謝謝」。

憨兒們改編《你是我的花朵》舞蹈，雙手拿著自製的手工玫瑰花帶來一段舞蹈，歌曲間奏憨兒向在場老人獻花，逗著老人家笑的開心，提前陪阿公、阿嬤們歡度母親節，28歲憨兒小蓉向甘順發獻上擁抱，雖然不擅言詞，仍努力說出「謝謝阿公」。

在地方上發起捐白米活動的甘順發，早年因真善美社會福利基金會創辦人胡得鏘在獅潭鄉捐地開路而結識，得知基金會200多名院生1天要吃掉上百斤白米，糧食需求大。

以維修、販售農機具維生的甘順發，收入並不優渥，起初每年捐200至300斤白米，鄰居深受感動也主動加入，他在村內揪團號召鄰里響應捐米，每人捐贈50、100台斤不等，平均每年都能募得3000多台斤。

捐米行動長達14年不見斷，甘順發說，院內2百多個憨兒就像自己孫子女，基金會平時照顧憨兒很辛苦，「希望能近一份力量幫忙」，承諾每年會繼續捐白米，幫助他們不缺糧。

真善美社會福利基金會董事長謝秀琴表示，獅潭的老人家很有愛心，憨兒們有他們的疼愛真是有福氣。

(中時)