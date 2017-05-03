愛心老翁助憨兒 揪團捐米14年不間斷
苗栗縣獅潭鄉83歲老翁甘順發長期捐米助弱勢，從一人默默行善，近年揪團號召村內30多名老人做公益，14年來共募得5萬多台斤白米捐贈桃園市真善美啟能發展中心，吃著老人家捐贈白米長大的憨兒特別向阿公、阿嬤們大聲說「謝謝」。
憨兒們改編《你是我的花朵》舞蹈，雙手拿著自製的手工玫瑰花帶來一段舞蹈，歌曲間奏憨兒向在場老人獻花，逗著老人家笑的開心，提前陪阿公、阿嬤們歡度母親節，28歲憨兒小蓉向甘順發獻上擁抱，雖然不擅言詞，仍努力說出「謝謝阿公」。
在地方上發起捐白米活動的甘順發，早年因真善美社會福利基金會創辦人胡得鏘在獅潭鄉捐地開路而結識，得知基金會200多名院生1天要吃掉上百斤白米，糧食需求大。
以維修、販售農機具維生的甘順發，收入並不優渥，起初每年捐200至300斤白米，鄰居深受感動也主動加入，他在村內揪團號召鄰里響應捐米，每人捐贈50、100台斤不等，平均每年都能募得3000多台斤。
捐米行動長達14年不見斷，甘順發說，院內2百多個憨兒就像自己孫子女，基金會平時照顧憨兒很辛苦，「希望能近一份力量幫忙」，承諾每年會繼續捐白米，幫助他們不缺糧。
真善美社會福利基金會董事長謝秀琴表示，獅潭的老人家很有愛心，憨兒們有他們的疼愛真是有福氣。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。