疑超車不慎 15歲少年慘遭小貨車輾斃

李姓少年騎乘機車與小貨車發生擦撞後遭輾斃，事故現場一片凌亂。（譚宇哲翻攝）

新北市15歲李姓少年今天下午2時許騎車載著21歲陳姓友人，行經林口區下福橋時，疑似超車不慎，從側面擦撞同向73歲陳姓男子駕駛的小貨車，李姓少年連人帶車摔倒後當場遭小貨車輾過，造成頭部重創送醫後不治，後座的陳男則受到輕傷，詳細事故原因及責任歸屬待警方釐清。

(中時)