替小嫻、何守正策畫蜜月婚紗旅　阿翔被當電燈泡

阿翔辛苦替小嫻、何守正策畫婚紗拍攝。（TVBS提供）

阿翔像極了亂入小嫻、何守正的電燈泡。（TVBS提供）

阿翔像極了亂入小嫻、何守正的電燈泡。（TVBS提供）

阿翔像極了亂入小嫻、何守正的電燈泡。（TVBS提供）

何守正、小嫻結婚四年多，兩人沒有辦婚禮也沒去度蜜月，阿翔身為小嫻老友，特別企劃《食尚玩家》委託會社，親自替小嫻夫妻精心計畫沖繩蜜月之旅。何守正難得放下工作玩得超嗨，旅途中夫妻倆不時甜蜜放閃，阿翔為了主持打斷，還被小嫻嫌：「你不覺得你很像電燈泡嗎？」阿翔好氣又好笑地說：「節目不能沒有主持人啊！」

因小嫻夫妻沒拍婚紗，但穿婚紗是許多女生的夢想，貼心的阿翔特地在沖繩新開發的瀨長島為小嫻準備一套美麗的長禮服，何守正也穿上帥氣西裝，將自己親手做的卡片送給小嫻，感謝小嫻相伴他創業之路，完全沒有抱怨沒時間陪伴她，最後還用兩人專屬密語誇她「阿必，棒棒腿喔！」

兩人穿著華服傍著美景，浪漫拍起寫真，阿翔卻不時出現在畫面裡，還不時打斷兩人接吻，小嫻忍不住嫌阿翔是電燈泡，阿翔無奈地說：「我辛辛苦苦安排，妳還說我電燈泡！節目沒有主持人是要看什麼？」

(中時)