蔡總統參加陸台商端午聯誼？海基會：再評估

海基會今（3）日下午舉行例行記者會，會上海基會發言人李麗珍表示，將於本月31日於桃園舉行台商端午座談聯誼活動，屆時將由桃園市政府主導舉辦座談、並帶領台商了解桃園的投資環境，而總統蔡英文是否會出席，海基會表示，會再評估。

海基會副董事長昨（2）日晚上拜會桃園市長鄭文燦，洽談端午聯誼會，當時桃園市長鄭文燦表示，將會親自為台商進行招商簡報。他指出，兩岸及台商的問題，陸委會、海基會有困難的地方，地方政府也可以當適當的橋樑。

李麗珍稍早指出，目前邀請函已經廣發出去，希望台商可以踴躍參加。至於蔡總統是否會出席，李麗珍表示，會再評估。

(工商)