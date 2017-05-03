徐乃麟談插管之爭 認證瓊瑤對丈夫的愛「超越任何人」
知名作家瓊瑤的丈夫平鑫濤，因失智與中風住進長照中心，接受專業看護全天候照顧，然病房外，他的妻子與兒子平雲、女兒平珩卻因為插管與否問題吵翻天，雙方以公開信的方式相互喊話，甚至牽扯出數十年前前妻林琬珍、現任妻子瓊瑤之間的陳年恩怨，所謂的「家務事」鬧得滿城風雨，今天徐乃麟錄中天《天天樂財神》，也表達了自己對此事的了解與看法。
據《蘋果日報》報導，現以主持工作為主的徐乃麟，年輕時其實也是「瓊瑤小生」，演出過《婉君》、《青青河邊草》等不少經典瓊瑤劇，談及平鑫濤夫妻檔，乃哥認證瓊瑤對平鑫濤的愛是超過任何人的，但不可否認子女有子女的想法，事情乃一體兩面，認為平家3姊弟與瓊瑤之間，勢必得有一方願意先退讓，爭端才有轉圜餘地。
至於對緩和安寧醫療的看法，乃哥贊成安樂死，盼不要拖累家人，表示自己跟老婆討論過這個議題，獲得枕邊人的支持，但是「就佛教來講，自殺是一種罪惡，所以很難講」，至於孩子們是否知悉他的想法，他則說不會讓孩子選擇，他自己決定就好。
另外，演唱〈婉君〉大紅、唱過多部瓊瑤劇主題曲的歌手李翊君，今舉辦彩排記者會，她感謝瓊瑤夫妻這些年給她的機會，讓她因演唱瓊瑤劇主題曲而被聽見，同時表示有聽聞瓊瑤家發生的紛擾，認為這是家務事，外人實在不方便表達意見，「我只希望平先生康復起來」。
(中時電子報)
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