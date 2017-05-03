貴又不環保　美國一年喝掉3兆瓶裝水

瓶裝礦泉水。(圖/Shutterstock)

經常在便利商店買水，除了增加開銷以外，也很不環保。(圖/Shutterstock)

部分美國人習慣飲用家裡水龍頭的水，但是大部分的人還是會買瓶裝礦泉水來喝，每年花費將近千億美元(約新台幣3兆元)的開銷購買瓶裝水，而且礦泉水有一種越來越貴的趨勢，迫使消費者可能要檢視一下，花那麼多錢買來的瓶裝水，真的值得嗎？

英國《獨立報》(The Independent)報導，每年全球人口大約飲用10％左右的瓶裝水，其中美國人的飲用水消費力又比其他國家高很多，去年，美國瓶裝水的銷量首次擊敗蘇打水，顯示越來越多人飲用瓶裝水，瓶裝礦泉水也正重塑美國的飲料市場。

但是其實瓶裝水一點都不便宜，平均每加侖的水大約1.22美元(約新台幣37元)，比起美國家中的飲用水，貴了大概300倍，這只是統計數據，消費者實際開銷費用可能比這還更高，因為我們買水時，大部分都是一瓶一瓶買，不會大量購買。

由於健康意識抬頭，消費者開始購買瓶裝礦泉水取代蘇打水，但是卻可能造成另一種隱憂，就是大量的瓶裝水所製造出來的塑膠包裝垃圾，對全球環境而言，真的非常不環保。

若以大部份美國人而言，家裡水龍頭打開來的飲用水和超市買來的礦泉水可能一樣安全、健康。以某些情況來看，公眾場所飲水台的水，因為經常檢驗，可能又更安全。因此如果人們無論在家裡和公眾場所，都能使用水杯、或以口就水的方式飲用自來水，除了可以減少不必要的花費，也能夠大幅減少塑膠垃圾，減輕地球負擔。

(中時電子報)