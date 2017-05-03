台灣大哥大CSR蟬聯首獎肯定 鄭俊卿：台灣大誓為永續數位匯流領航者

「CSR年度大調查」為所有本土企業必要參賽項目，分為電子科技、傳統產業、金融、服務四大組別，各組嚴選出1家首獎企業與2家楷模獎企業，勝出率不到一成。(台灣大哥大提供)

第十三屆《遠見雜誌》企業社會責任獎結果今(3)日公布，台灣大哥大在CSR領域表現傑出，從全台118家參賽企業中脫穎而出，連續兩年蟬聯「CSR年度大調查－服務組」首獎，這也是台灣大哥大自2005年以來獲得的第11座《遠見雜誌》CSR獎項，深耕企業社會責任領域深獲肯定、有目共睹！

台灣大哥大總經理鄭俊卿親自出席頒獎典禮受獎。鄭俊卿表示，今年邁入20週年的台灣大哥大，以「卓越20 創新領航」立下新的標竿，除了以「永續思維、誠信踏實」的信念立足台灣，更放眼全球人類的永續發展，整合企業核心資源，以企業營運的「新6C」策略: Coverage(覆蓋率)、Convergence(數位匯流)、Content (內容)、Channel(虛實通路)、Cloud(雲端)，CSR(企業社會責任)，回應聯合國永續發展SDGs的17項目標，並訂定「CSR 2020願景計畫」展開多項精進方案，從公司治理、環境永續、社會參與等面向，全面落實企業社會責任，為股東、員工、社會大眾創造最大價值。放眼未來，台灣大將以成為「永續數位匯流的領航者」為目標，繼續走向下一個20年！

今年《遠見雜誌》企業社會責任獎競爭激烈，「CSR年度大調查」為所有本土企業必要參賽項目，評鑑方式將全台參賽企業分為電子科技、傳統產業、金融、服務等四大組別，各組嚴選出1家首獎企業，勝出率不到一成。台灣大哥大在服務組領先群雄勇奪首獎，堪稱全台CSR領域的標竿企業。今年的主要獲獎理由為：「CSR核心思維完整清晰，且持續創新，具體回應SDGs，格局前瞻」，顯見台灣大深耕CSR領域多年，結合企業核心資源，有策略、有系統地投入企業社會責任，整體表現深獲評審青睞。

第十三屆《遠見雜誌》企業社會責任獎頒獎典禮，台灣大哥大蟬聯「CSR年度大調查－服務組」首獎，由副總統陳建仁(左)頒發獎項給台灣大哥大鄭俊卿總經理(右)。(台灣大哥大提供)

台灣大哥大總經理鄭俊卿指出，台灣大每年所投注各項CSR專案成果，不但產生高於投注成本數倍的社會投資報酬效益（Social Return on Investment, SROI），更為企業帶來驚人的外部效益，促使企業真實盈餘（True Value）遠高於傳統的財務營運績效。以2015年為例，台灣大哥大為CSR投注的各項努力，在整體經濟、社會、環境面向共創造出高達80億元的外部效益，也可為利害關係人帶來更多回饋。這項分析顯示企業投入企業社會責任，收穫絕對比付出來的多，他也鼓勵全體台灣企業一起善盡企業社會責任，將化為社會正面向上的驚人力量。

為促進全球經濟成長、環境保護及社會進步，台灣大積極響應聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），針對17項SDGs可能為全球電信產業帶來的衝擊進行分析，以六大資本（財務資本、製造資本、智慧資本、人力資本、社會關係資本及自然資本）結合6C企業營運核心為八大利害關係人（員工、供應商、主管機關、社區/NGO、客戶、股東、媒體、評比機構）創造出七大亮點價值（誠信治理、永續夥伴、卓越品牌、數位創新、環境永續、幸福職場、社會共融），對應各項SDGs推出具體行動，全面落實企業社會責任。

在具體行動上，台灣大貫徹誠信為本的公司治理精神，已連續五年奪得電信獲利王，經營績效居業界之冠。面對全球氣候變遷挑戰，台灣大全力推動「台灣大綠能 永續大未來」綠能倡議專案，不僅帶動供應商與消費者一同節能減碳愛地球，今年更將與NPO合作，推出全新的綠能公益計畫，並持續擴大增建風能及太陽能發電的綠能基地台，預計在2020年達到綠能總建置容量至少250KW的目標，善用企業資源為環保盡心力。台灣大在去年也正式加入GeSI（Global e-Sustainability Initiative）全球永續議題e化倡議組織，成為台灣第一家、亞洲第三家GeSI企業會員，獲得與國際資通訊標竿企業合作交流機會，共同為全球永續議題提出方案，並獲選為今年下半年GeSI年會的主辦單位。

此外，台灣大堅信供應鏈價值帶動是企業永續重要的一環，為了進一步協助和提升供應商永續管理能力，台灣大哥大已加入E-TASC平台(Electronics - Tool for Accountable Supply Chains，國際電信業主流的供應鏈管理平台)，透過E-TASC平台邀請供應商揭露其在勞工人權、職場健康安全、企業道德和環境保護方面的表現，評估後將透過風險評鑑，識別出高風險供應商，進行差異化的改善建議和輔導，期望藉此與供應商一同成長與提升。

台灣大哥大再度勇奪「CSR年度大調查－服務組」首獎，是台灣大歷年來獲得的第11座《遠見雜誌》CSR獎項。(台灣大哥大提供)

在社會參與方面，針對社會不同需求，台灣大至今已推動超過20項公益專案，致力於數位內容人才培育，提升國內文創軟實力、打造數位公益平台，協助社福團體提升募款成效。其中，台灣大為myfone行動創作獎得獎者量身訂做的「勇敢追夢計畫」，為素人歌手數位發行音樂，打造樂壇明日之星並投入國內影音內容產業，更創下國內大型企業首例。

台灣大深耕CSR領域，表現獲得國內外一致好評，自2012~2016年已經連續5年獲得道瓊永續發展指數(DJSI)列為新興市場指數；台灣大也獲得RobecoSAM投資顧問公司評選為2016年國際電信產業CSR成績進步最多(Industry Mover)的績優企業；並在CDP國際碳揭露問卷評比中，獲得領袖級A-級肯定，績效高居全台電信業第一名。去年台灣大勇奪第9座「天下企業公民獎」殊榮，並榮獲台灣永續能源研究基金會(TCSA)頒發「台灣十大永續典範公司獎」、「誠信透明獎」、「社會共融獎」、「台灣Top 50企業永續報告獎-電信業金獎」等多項殊榮。

(中時電子報)