當廟方義工 他帶國二生上樓打炮被起訴

桃園市一名21歲鍾姓男大生，2011年在新北市一處宮廟當義工時，因為與信徒接觸，認識當時就讀小二、年僅8歲的「小玉」（化名），6年來偶爾會聯繫聊天，直至去年9月中秋節，鍾男邀請「小玉」到家中烤肉，因為垂涎「小玉」年輕的肉體，在她同意之下把她帶到房間發生行性為。

去年10月、11月間，則和「小玉」在宮廟2樓倉庫發生性行為，「小玉」母親因為發現女兒行為有異，偷看女兒手機訊息後才發現，鍾男與女兒的LINE對話，彼此以「老公、老婆」相稱。

「小玉」母親追問後才發現鍾男與女兒偷嘗禁果，一氣之下報警處理，桃園地檢署認為鍾男雖沒有違反「小玉」意願，但「小玉」仍是未滿14歲、性自主能力及事物判斷能力尚未成熟的少女，今天依對於未滿14歲之女子性交罪將鍾男提起公訴。

(中時)