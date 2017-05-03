基隆也有狼師 藉口課後輔導與高一生嘿咻30次

基隆也有狼師！基隆市一名擔任補習班主任，且自己教導數學的黃姓老師，去年9月間涉嫌以課後輔導名義，將一名就讀高一的女學生帶往汽車旅館、甚至大武崙砲台發生性行為，結果這名老師與高一女學生在砲台「車震」的時候，巡邏員警剛好經過，發現女生身上仍穿著高中生女制服，狼師全案才曝光，而這名黃姓狼師，昨天遭到基隆地檢署起訴。

警方表示，這名受害女學生從國三就到黃姓狼師的補習班補習，升上高中後仍在黃男的補習班上課，豈料黃師見對方清純可愛，又感覺對自己似乎有仰慕之心，不顧自己身為老師且已婚身分，竟在去年9月至11月間，以加強課業及課後輔導名義，將女學生帶往基隆、雙北市的汽車旅館發生性關係，甚至還讓女學生還穿著制服，帶她前往大武崙砲台「打野戰」，據女同學供稱，在她記憶中短短2個月間，兩人就發生了多達30次性關係。

警方指出，去年11月間大武崙派出所員警前往砲台附近巡邏，發現在砲台附近有輛自小客車停在停車格內未熄火，員警擔心有輕生意外所以上前查看，卻發現車內有一男一女正在「車震」，經警方敲窗後，黃師才悻悻然搖下一部分車窗，眼尖的員警發覺兩人衣衫不整、內褲都丟在一旁，而女生的身上卻穿著高中生制服，詢問之下才發現兩人是師生，而女學生才就讀高一，員警當場將黃師送辦。

黃師送辦後，隨即聘請律師為自己辯護，並喊冤表示自己沒與女學生發生過任何一次性關係。剛開始女學生在警局內都避而不談，直到雙親來到警局時，才潸然淚下坦言與老師發生性關係；同時女學生也出示LINE的對話，黃師不僅常常傳送鹹濕對話給他，甚至在兩人在發生關係過程中，黃師居然還要女學生喊他「爸爸」，受害女學生家屬知悉後，直呼：「這個老師有夠骯髒、噁心！」對他提起告訴，

而依據女學生所回憶的時間地點，警方前往基隆兩處汽車旅館勘查，發現黃師的車子的確有在特定時間點開車進入，認為女學生說法應為真實，昨天基隆地檢署偵查終結，認為黃師與未成年女學生發生性關係罪行明確，依照對未成年性交罪嫌，將他起訴。

(中時)