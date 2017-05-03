竹市路平計畫啟動 這34條路變好平

新竹市長林智堅力推「路平計畫」，今年度將針對各行政區等34條主要道路、近37萬平方公尺刨除重鋪作業，已於4月中陸續啟動。（新竹市政府提供）

據新竹市府歷次調查，路平一直是市民最關心的市政項目，市長林智堅上任後力推「路平計畫」，2年來路坪面積已達百萬平方公尺，今年度市府持續編列2.3億經費，改善行政區計34條主要道路、近37萬平方公尺，4月中已陸續啟動路面刨鋪作業。

林智堅指出，路平是市民最關心的事，也是市府持續推動的重要工作，過去新竹市「路無三里平」，他擔任議員時，助理也常抱怨，早餐放機車上，一路上「跳車」不斷，新竹市「路見不平」常為市民所詬病。

為提升道路施工品質，工務處表示，今年改採「評分及格最低標」方式辦理招標，目的在排除過往施工廠商低價搶標的陋習，由參與投標廠商從履約績效、工程品質及管理、工程組織等進行評分審查，最後及格廠商參與價格標等程序。

工務處表示，今年度「路平計畫」包括東區慈雲路等19條主要道路、北區成功路等9條主要道路、香山區牛埔南路等6條主要道路，3區總計34條主要道路，總面積合計約36萬9608平方公尺，依各區特性分別採東區、北區、香山區辦理採購作業，將在4月及5月份分區陸續開工，逐步改善新竹市道路品質。

他說，上任後道路養護預算費從過去8300萬元，提高到2.3億元，啟動「路平主題網」號召全民監督、即時通報，修訂《新竹市挖掘道路埋設管線管理自治條例》等，「路平三支箭」實施後，申挖案件減少13.19％、挖掘長度減少27.17％、挖掘面積減少24.17％，盼給市民安全、平順回家的路。

(中時)