好大膽 吳慷仁翻女性鞋櫃 背後原因好暖心

吳慷仁與小薰為戶外機能鞋KEEN新品發表站台。(陳俊吉攝)

金鐘視帝吳慷仁今攜手女星小薰為戶外機能鞋KEEN新品發表站台，日前傳出將攜手女友鍾瑤步入禮堂傳聞，吳慷仁今也回應「這不是單方面說好就好，因為結婚是兩個人的事，能夠跟喜歡的人或是對的人走下去，是個很幸福跟幸運的事！我期待我自己那麼幸運，但我不知道未來會怎樣，就是順其自然。」

雖然婚事仍在未定之天，不過他與鍾瑤感情穩定，肯定來自他的暖心之舉，他就自招曾送過高跟鞋給女友，讓對方很滿意，還因女友看到鞋順口說出那雙鞋蠻好看的話，就刻意去查女友鞋碼，還為此去翻女友鞋櫃，只為知道鞋號穿幾號，他笑說，女生的鞋很微妙，楦頭、尖、窄、運動鞋統統都不一樣，UK、US尺寸的標示也讓他霧煞煞。

(中時)