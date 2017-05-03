頭北厝大哥逃亡7年 萬華賭場被逮

逃亡7年的萬華大哥王春成，這次在賭場落網。（陳鴻偉翻攝）

阿公店樓上暗藏骰子賭場。（陳鴻偉翻攝）

賭客多半是剛下班的阿公店小姐。（陳鴻偉翻攝）

北市警方破獲骰子賭場，帶回20名賭客。（陳鴻偉翻攝）

53歲萬華頭北厝幫，綽號「豆漿」的大哥王春成，2010年涉及組織犯罪、殺人未遂等罪，因棄保潛逃遭到通緝，東躲西藏7年，期間還曾偷渡到大陸避風頭，萬華警方今天凌晨前往三水街查緝賭場時，在裡面的王春成企圖逃走，遭警方噴辣椒水當場制伏，警訊時將他解送歸案。

警方指出，王春成曾為頭北厝領頭大哥，頭北厝以廣州街、華西街一帶為地盤，向附近阿公店提供冰塊、卡拉ok伴唱機、酒水等商品，過去發生有店家不買帳，遭頭北厝份子砸店的案件，2009年時，王不滿1家新開的阿公店「沒照規矩」，叫了200多個小弟前往叫囂、砸店，後遭警方蒐報逮捕，依組織犯罪、傷害等罪送辦。

王不願被關事後逃亡，據說還曾偷渡到大陸，最近幾年才回台，但居無定所，萬華警方日前獲報，三水街名為「美金」的阿公店，在店家2樓經營骰子賭場，許多小姐下班就前往開賭，經多日追查，市警局督察室昨天凌晨指示萬華分局前往破獲。

警方在現場逮陳姓等4名員工、20名賭客，查扣16顆骰子賭具，抽頭金9萬7000元及30多萬的賭資，現場盤查時，王春成見狀況不對企圖逃逸，但警方發現後對他噴灑辣椒水，接著一舉將他壓制在地，警訊後賭客依賭博罪送辦，王則解送北檢歸案。

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(中時)