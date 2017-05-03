毒蟲抱瓦斯桶嗆同歸於盡 警破窗負傷逮人
屏東新埤鄉39歲毒品管制人口詹姓男子，與同住的堂妹相處不洽，一度懷疑先前遭警方搜索是對方告密，昨天凌晨兩人又起口角且爆發肢體衝突，詹女嚇得聲請家暴保護令，不料卻引發詹男抱瓦斯桶嗆要同歸於盡，幸新埤所警員鍾承晏及時破窗負傷逮人，詹訊後依公共危險罪嫌送辦、法官裁定收押。
潮州警分局指出，詹嫌與30歲堂妹、臥病在床的嬸嬸同住一屋，平常打零工維生，除是轄內毒品管制人口外，精神狀況也不甚好，時常因故與堂妹起爭執，甚至懷疑先前遭到警方搜索就是對方告密所致，加上他叮囑堂妹做家事卻換來不理會，兩人關係一度緊張。
昨天凌晨，兩人又起口角爭執，詹嫌一怒之下失控毆打堂妹，挨打的詹女嚇得趕緊報警求救並聲請家暴保護令，但同時又放心不下隻身與堂哥同處一屋的媽媽，隨後便在警方的保護下返家查探，不料竟見到對方情緒不定、憤而抱瓦斯桶揚言要同歸於盡。
詹嫌一見警方上門，即將門窗上鎖並作勢要點燃瓦斯桶與大家同歸於盡，警方見狀後趕緊安撫他的情緒、並通知消防局請求支援，不料詹嫌怒氣未減反升，不僅持瓦斯槍噴向警方，還將瓦斯桶搬到嬸嬸房間，再度揚言要引爆自盡，站在一旁目睹全程的詹女嚇得不知所措。
鍾員見情況危急，立即持棍棒破窗而入，且不顧右手已遭玻璃劃傷，負傷上前壓制情緒失控的詹嫌，及時阻止憾事發生。警方表示，案發當下詹嫌未飲酒也沒吸毒，訊後依公共危險罪嫌送辦，法官裁定收押。
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