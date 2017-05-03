糗！溫嵐腫臉放送深V 衣服竟被撐爆了

溫嵐動靜皆宜，實力唱功受肯定。（圖／中時資料照）

溫嵐近日現身武漢商演，被指發福不少。（圖／取自微博）

網友發現溫嵐的衣服疑似被撐裂。（圖／取自微博）

歌手溫嵐一直以性感形象為人熟知，不僅能動感熱唱，還唱紅多首膾炙人口的抒情金曲，實力有目共睹，但她近日現身武漢商演時，卻被發現似乎發福了，甚至連衣服也被撐裂，引發不少討論。

溫嵐近日在武漢出席某場活動，只見她身穿藍色深V連身裝，微露胸前事業線，性感風格依舊。不過，許多網友看到照片，卻認為她不只臉蛋腫了，身材也發福不少，更有人眼尖發現她手臂部位的衣服都脫線了，似乎是因身形太擁腫而被撐爆，讓網友看了直呼尷尬。

(中時電子報)