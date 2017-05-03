陳氏太極傳人：魏雷敗陣不意外 因為他打的是太極操
四川雷公太極宗師魏雷與綜合格鬥（MMA）教練徐曉冬比武，20秒就黯然落敗，引發各界熱議；陳氏太極拳第十一代傳人劉小胖受訪認為，魏雷打的不是太極拳，而是太極操。
據《華西都市報》報導，陳氏太極拳第十一代傳人劉小胖受訪時透露，他在2013年認識魏雷，看他的招式就覺得非常業餘；去年得知魏雷與徐曉冬之間的約戰時，便預料魏雷必敗無疑，所以對於魏雷20秒被KO一事「一點都不覺得意外」。
劉小胖也看過那段對戰影片，他說，魏雷打的不是太極拳，而是太極操；他代表的是他自己，不是太極拳。
劉小胖認為，真正的太極拳是絕對能和綜合格鬥一拚高下的。像是陳氏太極拳初始就是為戰鬥而生，重視實戰性；只是後來經過多年演變，對強身健體的作用更為突出。劉小胖說，在他到成都開拳館之前，6年內參加了30場各式太極拳擂台賽、散手擂台賽，戰績是全勝。2005年時，還曾在徐州戰勝140多公斤的天津跤王，而他只有90多公斤。
劉小胖說，這兩人都很狂，魏雷是不自量力，徐曉冬是不注重武德修養，相信他們走不遠了。
(中時電子報)
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