IS在阿富汗美使館附近襲北約車隊 8死28傷

阿富汗首都喀布爾的美國使館與北約總部附近3日遭自殺攻擊，圖為當地安全部隊勘驗爆炸現場。（圖/美聯社）

伊斯蘭國（IS）3日在阿富汗首都喀布爾對北約（NATO）車隊發動自殺攻擊，引起民眾紛紛圍觀。（圖/美聯社）

伊斯蘭國（IS）恐怖分子周三早晨交通尖峰時段，在阿富汗首都喀布爾對北約（NATO）車隊發動自殺攻擊，據法新社報導，至少造成8死28傷。

CNN稱，一名阿富汗官員透露，這起汽車炸彈攻擊發生在美國駐喀布爾使館與北約總部附近。阿富汗官員稱，所有的受害者都是平民。不過，駐阿富汗美軍稍後說，有3名國際聯軍成員受傷，但沒有生命危險，可是並未透露他們的國籍。

北約領導的「堅定支援」（Resolute Support）特派團在推特發文說，由於裝甲運兵車禁得起劇烈爆炸，因此得以返回聯軍基地。

這次攻擊的時機相當敏感，美國正設法研擬在阿富汗的新戰略，而北約則與塔利班（Taliban）叛軍僵持不下，正打算增兵。

大約三星期前，美國首度在戰鬥中動用「炸彈之母」（Mother of All Bombs，MOAB），轟炸阿富汗東部隧道內的IS設施。

而有「炸彈之母」暱稱的GBU-43/B，正式名稱其實是「大型空爆炸彈」（Massive Ordnance Air Blast），是在戰鬥中動用的最大型非核炸彈，不過並不是軍武中最大的一款炸彈。

(中時電子報)