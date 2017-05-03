孫其君《冒險王》大膽徒手抓田鼠

孫其君大膽抓起田鼠。（三立提供）

孫其君到台南體驗當蔗田農夫。（三立提供）

孫其君與寇世勳、劉品言、周采詩一起打保齡球。（三立提供）

孫其君主持Vidol《冒險王》，本周他前往台南體驗大自然，最難得的是怕鼠的他竟然在蔗田抓田鼠，而田鼠因為會啃甘蔗，造成農民不少損失，不過田鼠對蔗農而言竟是筆意外收入，原來是可以賣給山產店，他說：「聽說田鼠肉含膠質，但我可不敢嚐試！」

孫其君用水灌到洞裡面逼田鼠跑出來，再用網子把田鼠抓起來，孫其君跟著田鼠在蔗園跑，幸運抓到一隻身長有20公分大的田鼠，都比人臉還大，他徒手抓起田鼠的尾巴，仔細觀察田鼠的長相，這麼有勇氣的觀察力，讓工作人員笑說他真的很適合當冒險王。

孫其君因拍華劇《軍官‧情人》而與劇中的一家人寇世勳、劉品言、周采詩及楊詠存結緣，寇世勳知道孫其君在主持《冒險王》，很為他開心，還說要製作團隊盡量讓其君吃苦，不要讓他太輕鬆。希望他珍惜有機會體驗不同的生活，可以在演戲的時候把這些體驗運用在演技上。

(中時)