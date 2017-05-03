性平學校不能教？苗博雅引《房思琪》批：到補習班學嗎
在社會為了年輕女作家輕生案吵得沸沸揚揚之時，北市教育局卻要將性平教材踢出校園，社民黨全國委員苗博雅就引用女作家書中一段話，痛斥台北市議員以張冠李戴的方式抹黑性平教材，還說性平教育家長不會教、學校不能教，難道要到補習班學嗎？
北市議會教育委員會昨進行「針對校園不當教材，教育局如何把關」專案報告，多位北市議員批評教材、課綱中出現「異性戀霸權」、「性愛多p」、「性別光譜」等內容，並質疑將性別差異、性傾向和性行為都混一起教，並非性平教育。
苗博雅就引用疑遭誘姦而輕生的女作家書中一段話，書中寫道『思琪用麵包塗奶油的口氣對媽媽說：「我們的家教好像什麼都有，就是沒有性教育。」媽媽詫異地看著她，回答：「什麼性教育？性教育是給那些需要性的人。所謂教育不就是這樣嗎？」』
苗博雅批評台北市議員以張冠李戴的方式抹黑性平教材，提案大開倒車。更訝異於台北市政府教育局竟然還答應了。她表示議員將教師手冊的內容，講成發給小學生課本的內容，我們的教育適合由移花接木抹黑的人來決定嗎？同時她也質疑性平教育家長不會教、學校不能教，那小孩子要去哪裡學？看A片學嗎？上網學嗎？到補習班學嗎？
(中時電子報)
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