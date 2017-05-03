西餐廚師從國外訂大麻 在家中自學栽種
31歲黃姓廚師從國外網站購買大麻種子，賣家以玩具名義空運包裹回台，黃男再上網自學以土耕法在住家頂樓栽種，高市刑大獲報，日前突襲查緝，當場查獲1株32公分高、5株3公分高的大麻，另查扣56顆種子，黃供稱自己要吸食，否認販賣，全案依毒品罪送辦。
高市刑大偵6隊與刑事局偵8大隊3月前接獲線報，得知在西餐廳擔任廚師的黃男，在台南住家栽種大麻，經追查、蒐證，1日持搜索票會同台南當地分局，前往黃男住家查緝；黃男見狀警上門，似乎心裡有譜，面顯相當鎮靜，還指引帶著警上樓。
警方在4樓頂樓發現6盆種植的大麻，其中1株長32公分高，5株剛發芽長約3公分高，盆栽上還插上記載播種日期的塑膠小鏟子，並拿電鍋和吹風機充當烘乾設備，另查扣56顆大麻種子；而黃男和家人同住一起，家人渾然不知他竟是栽種大麻，還以為是一般盆栽。
黃男供稱，今年2月花了台幣1.6萬元，上網從國外網站購買大麻種子62顆，賣家以1隻積木組成的恐龍玩具夾藏大麻種子，用包裹空運來台，收到貨後因不熟悉種植方法，上網邊學邊種，3月先試種1顆，順利發芽後，才於日前再播種5顆。
黃男說，上網自學栽種大麻技術，採土耕法種植大麻，全都用來自己吸食，並沒有要販賣，訊後移送南檢，檢方諭令5萬元交保候傳。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
關鍵字：大麻種子
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。