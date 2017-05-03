西餐廚師從國外訂大麻 在家中自學栽種

黃男從國外網站購買大麻種子，賣家以玩具名義空運包裹回台，黃男再上網自學以土耕法在住家頂樓栽種。(劉宥廷翻攝)

黃男說，上網自學栽種大麻技術，採土耕法種植大麻，全都用來自己吸食，並沒有要販賣，訊後移送南檢。(劉宥廷翻攝)

31歲黃姓廚師從國外網站購買大麻種子，賣家以玩具名義空運包裹回台，黃男再上網自學以土耕法在住家頂樓栽種，高市刑大獲報，日前突襲查緝，當場查獲1株32公分高、5株3公分高的大麻，另查扣56顆種子，黃供稱自己要吸食，否認販賣，全案依毒品罪送辦。

高市刑大偵6隊與刑事局偵8大隊3月前接獲線報，得知在西餐廳擔任廚師的黃男，在台南住家栽種大麻，經追查、蒐證，1日持搜索票會同台南當地分局，前往黃男住家查緝；黃男見狀警上門，似乎心裡有譜，面顯相當鎮靜，還指引帶著警上樓。

警方在4樓頂樓發現6盆種植的大麻，其中1株長32公分高，5株剛發芽長約3公分高，盆栽上還插上記載播種日期的塑膠小鏟子，並拿電鍋和吹風機充當烘乾設備，另查扣56顆大麻種子；而黃男和家人同住一起，家人渾然不知他竟是栽種大麻，還以為是一般盆栽。

黃男供稱，今年2月花了台幣1.6萬元，上網從國外網站購買大麻種子62顆，賣家以1隻積木組成的恐龍玩具夾藏大麻種子，用包裹空運來台，收到貨後因不熟悉種植方法，上網邊學邊種，3月先試種1顆，順利發芽後，才於日前再播種5顆。

黃男說，上網自學栽種大麻技術，採土耕法種植大麻，全都用來自己吸食，並沒有要販賣，訊後移送南檢，檢方諭令5萬元交保候傳。

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(中時)