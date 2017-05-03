與逃家少女上床 電焊工和解判緩刑

3年前才13歲少女逃家認識葉姓電焊工，兩人交往後在葉男住處發生性行為，後來少女母親找到少女，發現女兒與葉男上床報警，葉男雖被依妨害性自主起訴，但法官審酌他以35萬元跟家屬和解，判徒刑10月、緩刑2年，可上訴。

(中時)