新聞深喉嚨》7度呼求善意…蔡總統「三新」 恐僅換台海「兩意」？

中天新聞

520就職週年將屆，蔡總統近日密集安排接受媒體專訪，3日出刊的《聯合報》以頭版頭條報導蔡總統拋出「新情勢、新問卷、新模式」的兩岸關係互動新主張。強調在變動中的情勢，台灣與中國大陸要共同來維持一個和平穩定的狀態，這是雙方需要努力的，而且需要有一些「結構性的合作關係」。但值得注意的是在這場專訪中，蔡總統在提及兩岸，區域和平，國際空間等議題時，蔡總統不知有意無意，7度提及需要大陸釋出「善意」，這不得不令國人擔憂，民進黨昔日批評馬政府只會倚靠大陸「善意」，如今自己的兩岸政策似乎更加指望大陸「善意」。那若是對岸不願意釋出「善意」，蔡總統所謂「三新」，所謂「結構性合作關係」，豈非都只是空談？

蔡總統在同一場專訪中，也針對近日立法院決戰的「年金改革」與「前瞻計畫」表示了看法。3日正逢國民黨團全力杯葛「前瞻基礎建設條例」，同時檢視蔡總統的說法，針對「債留子孫」的質疑，蔡總統說放了三個人在內閣中確保國家財務穩健，一位是林全；一位是政務委員許璋瑤；一位是主計長朱澤民，「我放了三個重兵在那裡，只有投資未來啊」，「沒有債留子孫，這個內閣在財政紀律上是一個非常謹慎的內閣」。問題是，就是要舉債啊！放了這三人又怎麼樣？至於「遍地軌道」的效益問題，蔡總統說：「或許現在沒有，但未來可能有，或許它未來自己沒有，但是它整個效益會出現。所以前瞻計畫在軌道建設上，它是一個全台灣建設的藍圖裡面，一個很重要的骨幹」。這到底是有效益還是沒效益？還是有沒有效益，蔡總統也不知道？到底在講什麼啊？

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針對年金等改革，蔡總統的論述將所有反對聲浪分化成「嫌改革太慢」，與「嫌改革太快」兩種，換句話說，蔡總統可能自認自己的改革方案都是對的，只有快慢問題。這某種程度上，跟史達林，到毛澤東一脈相傳的「製造階級敵人」手法如出一轍，面對反對聲浪，就是「階級敵人」，就只能發動「鬥爭」。舉例來說，行政院近日推出年金改革宣導廣告，名為「為孩子改年金」，內容描述年輕公務員父母與孩子間相處，廣告一開頭字幕就是：「這些孩子的爸媽是一群年輕的公務員，別拖垮這個家，這個家是大家的」！結果被部分輿論質疑「怵目驚心」，等同政府教唆孩子鬥爭父母。但行政院發言人徐國勇則反嗆「誤解」，說「無法接受」。誰管你行政院有法沒法接受啊，論述年金改革之必要性的切入點，難道只有挑撥家庭與世代？

2日《美麗島電子報》公布了一項民調，蔡總統政策推動滿意度多數低於3成；認為國內整體經濟狀況「不好」更突破8成。該民調分析指出，「蔡英文執政首年，改革慘敗」。滿意度在20-29歲年輕人裡嚴重下滑，不信任度高達45.3%，是各年齡層裡第二高；不滿意度達63.3%，也是各年齡層最高的。但這並不代表年輕人改支持國民黨了。當問及對國民黨是有好感或覺得反感時，整體平均是好感23.5%、反感52.1%。但20-29歲的年輕人對國民黨有好感的僅18%，略高過70歲的16.2%，是各族群裡第二低；反感度達61.4%，則是遙遙領先各年齡層。這數字該如何解讀？

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林姓女作家輕生，父母發出聲明指出她八九年前曾遭補習班名師「誘姦」導致心靈受創，甚至她的成名小說作品，就是以自身創傷為藍本。但如今卻掀起了一場網路上的「肉搜」與「獵巫」風暴，「鄉民」拚命用各種小說中的蛛絲馬跡要拼湊這名補習班名師的身份。更不可思議的是竟然民意代表也加入，用一些網路消息，加上小說情節，就點名某陳姓補習班老師就是所謂「狼師」。而當記者要求這些刷存在感的民代提出證據時，這些民代要不賭誓自己根本一文不值的政治生命，要不就東拉西扯說自己跟女作家的父母很熟，或是提出一些根本無關案情的什麼政府標案來穿鑿附會！是否有誘姦情節，需要檢警調查，是否「狼師」也該由法律論斷，《新聞深喉嚨》絕對支持勿枉勿縱，但輪得到民意代表看小說辦案嗎？

更完整內容請鎖定週一到週五晚上20:00-21:30《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨3:30-5:00。

(中時電子報)