把錯推給死人 汙染惡男被起訴

桃園市25歲徐姓男子，前年10月間透過陳姓友人，以1年24萬元的價格在新屋區向游姓地主承租農地，去年2月開始，居民因為一直聞到該農地傳來酸鼻惡臭，向桃園市環保局檢舉希望協助稽查。

環保局去年7月15日到場稽查，發現徐男在農地上堆放了1234桶裝滿大量不明廢液的鐵桶及塑膠桶，不明廢液經檢驗後PH值竟高達12.5，屬於有害事業廢液，當場就將徐男移送法辦。

沒想到徐男不但不認罪，還把責任推到閔姓友人身上，誆稱是幫閔男租地養狗，不知道有廢棄物，然而閔男妻子指稱，前年8月就因為口腔癌住院，撐了2個月後在10月過世，根本不可能租地養狗，這才揭穿徐男謊言。

游姓地主則表示當初租借時就告誡過徐男，不要在他土地上亂搞，沒想到還是發生這種事，桃園地檢署今天依違反事業廢棄物清理法將徐男起訴。

(中時)