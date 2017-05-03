總統府公布原轉會召集人5人名單

總統府今（3）日公布「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會」5個主題小組的召集人名單，包括東華大學副教授蔡志偉等人，原轉會執行秘書姚人多表示，原轉會第2次委員會議預計將於6月召開，屆時5個主題小組將擬具完整的工作大綱，提報委員會議討論。

姚人多表示，今（106）年3月20日，原轉會召開第1次委員會議，會議中通過《總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會主題小組運作規範》，在委員會議下組成土地、文化、語言、歷史及和解5個主題小組。經過意見徵詢與討論後，蔡英文總統於日前正式核定5位主題小組召集人的人選。

5位主題小組召集人分別是：土地小組召集人蔡志偉Awi Mona，賽德克族，現為國立東華大學財經法律研究所副教授；文化小組召集人林志興Agilasay Pakawyan，卑南族，現為國立臺灣史前文化博物館副館長；語言小組召集人童春發Masegeseg Z. Gadu，排灣族，現為國立東華大學榮譽教授、中央研究院民族學研究所兼任研究員；歷史小組召集人林素珍，阿美族，現為國立東華大學族群關係與文化學系副教授；和解小組召集人謝若蘭，西拉雅族，現為國立東華大學族群關係與文化學系副教授。

姚人多說明，5位主題小組召集人都是具備學術專業、文化素養及實務參與經驗的原住民學者，將借重5人的專長與經驗，指導幕僚單位工作團隊，一起執行由委員會議交辦的史料彙整、真相釐清、報告撰寫、活動規劃等各項工作。

姚人多也強調，5位主題小組召集人是以原轉會顧問的名義聘任，為無給職，任期與委員相同。同時，幕僚單位原民會已陸續晉用約聘研究人員，國史館則無償提供辦公空間，各機關將持續投入人力、經費，使各項原住民族歷史正義與轉型正義工作的推動，能有更明確的進展。

(工商)