梵谷名畫「星夜」舊寮國小現蹤
畢業彩繪一直是舊寮國小畢業生的傳統活動，今年學校開放讓學生投票，最後學生決定以「夜晚」為主題，進行圍牆彩繪。六年級學生劉冠志表示，因為在舊寮國小的夜晚令人難忘，晚上時操場有滿天的星星，看到星空，也會讓我想起在畢業旅行和同學數星星的夜晚。
於是，校內藝術與人文老師張晏禎，擇定梵谷的名畫「星夜」為創作範本，與班導師黃大榮合作，指導學生以停車場的圍牆為畫布，臨摹梵谷的「星夜」，學生不畏4月的悶熱，利用3次的藝術與人文課程進行彩繪。
因為星夜用色大膽強烈，色彩藍黃深淺交錯，剛開始學生在調色及上色時屢遇瓶頸，在老師耐心指導及說明下，學生終於一筆一筆彩繪出世界名畫及屬於舊寮的星夜。
黃大榮認為，六班小校學生從一年級到六年級都同班，感情特別深，畢業彩繪可以為這6年留下美好的句點。
校長謝天德則說，偏鄉校園能看到世界名畫的彩繪，是一個具有教育意義的活動，除了讓孩子將所學的繪畫技巧運用在創作上，最重要的是當畢業生重回校園，看到當年自己的彩繪時，能夠想起同窗情誼，連結出學校與畢業生的情感。
(中時)
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