MLB》陳偉殷請客 和胡智為有個約定

陳偉殷（左）在邁阿密請胡智為吃飯，期勉一起完成大聯盟30個球場的拼圖。（取自陳偉殷臉書粉絲團）

胡智為3日被光芒送回3A，暫時離開夢想中的大聯盟舞台，不過賽前「賢拜」陳偉殷已在邁阿密作東請客，也於臉書po上兩人吃飯的合照，期許胡智為很快就能回到大聯盟，完成兩人的約定。

「很高興能在邁阿密見面，期待智為很快回到大聯盟，完成我們30座球場拼圖的約定！」陳偉殷po文說。

胡智為這次隨光芒作客邁阿密，兩天都和陳偉殷碰面。第1天雖是殷仔先發，兩人還是在賽前先聊了一下，第2天則是私底下餐敘。有趣的是，第1天兩人賽前碰面時，馬林魚球場尚未開放記者進入，為了不讓到場的台媒失望，兩人今天賽前特地在場邊小聊了40秒，讓大家捕捉畫面。

其實胡智為2日先與殷仔聊天，就說自己「很擔心被下放」，殷仔也能理解小老弟的狀況。儘管胡智為的擔憂還是成真了，不過還有大賢拜跟他的約定，要回到大聯盟一起完成。

(中時電子報)