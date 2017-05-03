小英「不能接受漫無目的程序拖延」 藍：前瞻退回重擬

朝野政黨因前瞻條例僵持不下，經濟委員會整日停擺。蔡英文總統今下重話，「不能接受現在這種漫無目的程序拖延。」對此，國民黨團首席副書記長林為洲下午召開記者會回應，前瞻計畫是先綁好，才送至立法院叫他們背書，令人無法接受，因此作為負責任的在野黨的唯一訴求就是「退回重擬」，否則杯葛到底。

(中時)