20公斤電纜贓物塞機車 遭眼尖警逮捕

新竹縣警湖口分駐所員警見林嫌行跡可疑，上前盤查，果然起出大批失竊電纜。（陳育賢翻攝）

新竹縣林姓男子2日晚間騎乘機車停靠湖口鄉和興路旁時，因神情緊張、行跡有異，縣警竹北分局湖口分駐所巡邏員警見狀上前盤查，未料，林男卻欲啟動機車逃離現場，當場被警方取下鑰匙，員警隨後果然在機車上查獲23公斤電纜贓物。

警方指出，湖口分駐所副所長李燿宇、警員曾聖勇前天晚間巡邏行經湖口鄉和興路附近時，見1名男子將機車停在大排水溝旁鬼鬼祟祟的行跡可疑，警方直覺有異，立即上前盤查。

該男子見警方前來盤查，起初配合，不料在盤查到一半時，該男子突然將機車發動，加速欲逃逸並試圖衝撞警方，經驗豐富的副所長李燿宇早已有所防備，在其機車衝出去的剎那，迅速將機車熄火並把鑰匙抽出，曾聖勇則將其拉下車壓制在地。

經其同意後，在其側背包及機車座墊下的置物箱內起獲在湖口某電子公司所竊取的大量電纜線37條共23公斤。

警方調查，林姓男子有毒品、竊盜、詐欺等多項前科，眼見事跡敗露見逃不了，才坦承犯罪，警方昨天並依竊盜罪嫌移送法辦。

(中時)