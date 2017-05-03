韓國瑜到金門 自比川普、杜特蒂

韓國瑜拜會金門縣議長洪麗萍，引起一陣騷動。（李金生攝）

韓國瑜現身金門縣議會，多位議員和官員出面相挺。（李金生攝）

立法院的「學長」韓國瑜（左）與「學弟」陳福海（右）在金門縣政府相見歡。（李金生攝）

國民黨主席候選人韓國瑜今（3）日在金門表示，黨主席選戰都還沒結束，就已經有好多人在幫他「找工作」，既然大家都肯定他很優秀，就請大家投他一票，支持他當選黨主席，來改造國民黨。

日前，國民黨主席洪秀柱到金門時，曾公開讚揚韓國瑜是一員「戰將」，如果她能當選連任黨主席，一定會好好重用他，讓他代表國民黨參加打贏2018年的選戰。韓國瑜今天在媒體訪問時，則針對她的說法技巧性回應。

韓國瑜語帶輕鬆表示，現在黨主席這場仗都還沒打完，大家就在幫他找工作，叫他怎麼選得下去？他還向黨員喊話指出：「所有支持者既然認為我這麼優秀，何不直接選我當黨主席呢？」

韓國瑜強調「民心思變」，他以美國總統川普參選時，並沒人看好，以為他只是出來耍寶的；另如菲律賓總統杜特蒂，是50年來第一位出身民答那峨島的總統為例，來看待自己在這場6人「大選」的勝算。

韓國瑜今天在女兒韓冰和金門地方友人陪伴下，陸續拜會議長洪麗萍和縣長陳福海，他也是6位候選人中最後1位來到金門，雖然輕車簡從，也沒有動員支持者舉辦座談會，但在縣府和議會都引起一些騷動，展現他個人的魅力。

陸官出身的韓國瑜沒在金門當過兵，卻也有多位學長、學弟和學生，岳父也是「823戰役戰友協會雲林縣分會」的會長。但他最難忘的是當年在立委任內，與金門籍立委李炷烽和陳清寶一起為金門發聲，包括爭取興建金門大橋、金馬自衛隊員的榮民身分等在內，因此還被指為「第3位」金門立委。

針對金門公共議題之一的博弈公投，韓國瑜表示，只要做好境內、境外的管理就可以了，不必避之唯恐不及。他還主張金門未來應朝「特區」的方向發展，扮演福建與台灣的兩岸橋梁角色，他若當選黨主席，願意與黨籍立委加大建設金門的力度。

在聽取陳福海縣長說明金酒進軍大陸白酒市場，以及促請對岸協助嚴打假酒時，韓國瑜也特別提到，將金門高粱酒倒入硯台磨墨，寫出來的字不會褪色，開心分享他寫書法的經驗。

(中時)