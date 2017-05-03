海基會來訪 鄭文燦：做對台灣、台商、對岸也好的事

海基會副董事長柯承亨（左）2日傍晚拜會桃園市長鄭文燦，洽談本月下旬將在桃園舉行的大陸台商端午節座談聯誼活動。（甘嘉雯翻攝）

海基會副董事長柯承亨（左）2日傍晚拜會桃園市長鄭文燦，洽談本月下旬將在桃園舉行的大陸台商端午節座談聯誼活動。（甘嘉雯翻攝）

海基會副董事長柯承亨等一行人2日傍晚拜會桃園市長鄭文燦。（甘嘉雯翻攝）

海基會副董事長柯承亨2日傍晚拜會桃園市長鄭文燦，洽談本月下旬將在桃園舉行的大陸台商端午節座談聯誼活動，鄭文燦表示，兩岸及台商的問題，陸委會、海基會有困難的地方，地方政府也可以來當適當的橋梁，他說，兩岸事務複雜萬端，從善意出發，從追求共好出發，才容易有好的結果。

鄭文燦表示，要做對台灣好、對台商好、對對岸也好的事，比較容易成功，希望基於這樣的觀點，台商能返台參與活動，對岸應該尊重台商的自由意願，我們要思考可以加分的部份，讓台商願意返台參與，國台辦也不應該刁難他們。

台商在大陸面臨轉型的壓力，所以在對岸的處境愈來愈困難，鄭文燦說，其實他們對台灣有特別的感情，也想回台投資，但有些考量、需求，如回台資金稅賦問題、子女就學問題等。

此外，目前桃園市陸配人數約3萬6000人，截至4月底陸配申請市民卡約700張，市府讓沒有取得身分證的陸配，透過市民卡的申請也可以同樣享有市民的福利措施，可說是一項創舉。

柯承亨表示，桃園市政府積極拓展兩岸城市各項交流活動，海基會希望能透過相互觀摩，汲取經驗，對於鄭市長希望讓台商看見桃園的改變，兩岸在「善意、務實」的基礎上互利共好，可說是與海基會成立的宗旨不謀而合。

祕書處長顏子傑表示，市府願意全力協助這次的端午台商活動，因為鄭市長希望讓台商看見桃園的改變，更希望兩岸在「善意、務實」的基礎上互利共好。

(中時)