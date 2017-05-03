搭上科普列車 屏科大帶民眾認識犬隻血液知識

訓練師與工作犬一同亮相，創造社會大眾接觸工作犬的機會。(林和生翻攝)

屏東科技大學、勤益科大、屏東大學與屏東縣政府聯手舉辦的105年度全民科學周計畫，今日在屏東火車站大廳熱鬧舉行開幕式。

屏科大獸醫輸血醫學中心負責人蔡宜倫特地設計「血液小天地」、「你我合不合」與「吸血壁蝨大作戰」等，與狗狗有關的「生命科學」科普闖關活動，盼藉由遊戲過程，教導學童及民眾了解狗狗血液中不同的血球、血型與配對等知識。

開幕現場還邀請到屏科大工作犬訓練中心的訓練師與工作犬一同亮相，創造社會大眾接觸工作犬的機會，更加認識這些為人類服務的好朋友，強化友善工作犬的觀念宣導。

(中時)