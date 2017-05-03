甄子丹PK成龍誰贏？徐曉冬秒選甄子丹理由超狂

甄子丹與成龍。(本報系資料照)

徐曉冬。(取自徐曉冬微博)

北京「格鬥狂人」徐曉冬因為用20秒不到時間就把大陸太極宗師魏雷擊倒，一戰成名，吸引不少粉絲前往他微博朝聖，甚至不惜花錢問他問題，其中就有網友提問「成龍和甄子丹巔峰時期誰更能打」，而徐曉冬的回答再次令人見到他的狂妄！

徐曉冬被網友封為格鬥狂人，他早前曾向媒體直言「我不狂還有那麼多粉絲嗎？」因為與魏雷一戰成名的他，目前已收到包括少林、峨眉、青城、崑崙、崆峒、武當六大派戰帖，也答應了。徐曉冬說，很多人都覺得他瘋了，但他認為「我覺得他們就是假的，我必須要打」。

徐曉冬現在儼然就是大陸第一紅人，吸引大批網友爭相花錢問他問題，他也回應網友提問「你認為這次搏擊vs太極最大的意義是什麼？」那就是「真實打破神話」。

還有人好奇提問「你覺得成龍和甄子丹巔峰時期誰更能打？」想不到徐曉冬毫不猶豫就選了甄子丹，「甄子丹。正經練過，成龍就是個演員！！」但就有網友不認同徐曉冬所言，「成龍的實戰可以不是最好，但拍戲裡危險動作不用替身自己親為，無論危險度還是敬業精神都是值得尊重的！不敬人長只揭人短非君子所為，狂妄必遭狂毆！」

(中時電子報)