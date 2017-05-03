甄子丹PK成龍誰贏？徐曉冬秒選甄子丹理由超狂
北京「格鬥狂人」徐曉冬因為用20秒不到時間就把大陸太極宗師魏雷擊倒，一戰成名，吸引不少粉絲前往他微博朝聖，甚至不惜花錢問他問題，其中就有網友提問「成龍和甄子丹巔峰時期誰更能打」，而徐曉冬的回答再次令人見到他的狂妄！
徐曉冬被網友封為格鬥狂人，他早前曾向媒體直言「我不狂還有那麼多粉絲嗎？」因為與魏雷一戰成名的他，目前已收到包括少林、峨眉、青城、崑崙、崆峒、武當六大派戰帖，也答應了。徐曉冬說，很多人都覺得他瘋了，但他認為「我覺得他們就是假的，我必須要打」。
徐曉冬現在儼然就是大陸第一紅人，吸引大批網友爭相花錢問他問題，他也回應網友提問「你認為這次搏擊vs太極最大的意義是什麼？」那就是「真實打破神話」。
還有人好奇提問「你覺得成龍和甄子丹巔峰時期誰更能打？」想不到徐曉冬毫不猶豫就選了甄子丹，「甄子丹。正經練過，成龍就是個演員！！」但就有網友不認同徐曉冬所言，「成龍的實戰可以不是最好，但拍戲裡危險動作不用替身自己親為，無論危險度還是敬業精神都是值得尊重的！不敬人長只揭人短非君子所為，狂妄必遭狂毆！」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。