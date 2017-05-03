再爆L姓狼師 台南補習班公告停止授課

台南又傳另一名狼師，該老師上課的補習班3日貼出聲明，先中止授課委任關係。（翻攝自補習班臉書）

台南補習班接二連三被爆出有狼師騷擾女學生，與女作家Ａ女之死有關的狼師尚未露面，又有網友PO出私密對話爆料，有女學生遭另一位Ｌ姓補教數學名師以鹹濕簡訊騷擾，該名老師任教的補習班3日宣布在事實釐清前，先與Ｌ姓老師停止委任關係。

巧的是，牽扯進女作家Ａ女自殺的Ｃ姓國文老師與傳鹹濕簡訊給女學生的Ｌ姓老師，兩人都在台南市同一棟大樓內的不同補習班上課，這幾天已有不少得知「內情」的網友到大樓前一遊。

Ｌ姓補教名師日前被網友貼出臉書私密對話紀錄，影射他試圖誘拐女學生到車上解題，並稱「要吃奶」等噁心對話。雖他聲名臉書遭盜用，但又遭受害女學生出面打臉。

該名老師上課的補習班與Ｃ姓老師的補習班同棟不同樓層，使近日出入補習的學生再成焦點，補習班3日不願公開出面，但在臉書上發出聲明，「在事實釐清前，先停止Ｌ姓老師的授課委任關係。並依據有公信力機關的調查結果，決定日後的處理依據」。

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(中時)