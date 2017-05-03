客家認證人數減少　基金會運作遭質疑

客語推動要向下扎根，但市議員謝彰文表示，取得客語認證人數逐年遞減，要求客家事務局要查明原因。（甘嘉雯翻攝）

客語推動要向下扎根，但市議員謝彰文表示，取得客語認證人數逐年遞減，要求客家事務局要查明原因。（甘嘉雯翻攝）

考取客語認證逐年減少！謝彰文、萬美玲等多位議員表示，消耗、曇花一現的活動太多，語言傳承推廣的紮根還需加強，客語能力認證20歲以上民眾通過率2015、2016年高達66％，但是報考人數卻是逐年遞減，要求找出原因；另外，客家文化基金會去年揭幕如今人去樓空，局長蔣絜安表示，是因為人員未到位。

蔣絜安表示，為了讓客語向下紮根，已經和教育局協商，初步將補足學校客語教學時數，另針對母語認證部分會建立加分機制，納入國中超額比序，涵括所有母語認證，讓學生更有意願學習母語。

謝彰文、萬美玲、周玉琴說，這兩年來客語能力認證人數逐年遞減，尤其是學生客語能力認證，雖然有免報名費優惠措施，但去年139所學校只有1400位學生報名，平均1校10人，比例實在太少，建議提高獎勵金，以提高客語傳承能量；黃景熙議員表示說，花蓮、高雄已經將客語認證納入國中升高中超額比序，桃園是否可以跟進。

(中時)