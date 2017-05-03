高市立聯合醫院、基層診所 攜手開辦雙向轉診
高雄市立聯合醫院與基層診所合作，開辦雙向轉診，可以由診所轉診檢查、開刀，大大縮短時間；今年3月起率先與骨科、復健科診所合作，陸續有15人轉診，快速獲得治療，反映很滿意。
聯合醫院院長賴文德今天與復健科基層診所醫師李文棟簽訂轉診合作，賴文德說，轉診可以快速檢查，即使病患要開刀，診所醫師也可以到聯合醫院幫病患開刀，術後照顧診所也可以接手。
賴文德說，該院3月起與骨科醫師王逸明、復健科醫師李文棟等醫療群合作，陸續已轉診15人次至該院接受核磁共振、X光、神經學檢查及超音波檢查等服務，經統計這些轉診病患就醫時間，從排檢至檢查平均等候時間僅需6天，最快4天，檢查至報告回覆時間僅需2天，比醫學中心等候時間大大縮短。
賴文德說，該院耳鼻喉科與心臟內科已更進一步接受基層診所轉診病患住院，並與基層診所醫師共同手術、處置及共同照護病患。
李文棟舉例說，有位擔任送貨員的病患，膝蓋痛了2年多，因到大醫院檢查要排上2、3個月，他怕影響工作而遲遲未就醫，後來，經李文棟轉診到聯合醫院檢查出膝蓋軟骨破裂，到報告出來，1周搞定，現在回到診所做復健，病情大大改善。
衛生局長黃志中、醫師公會副理事長賴聰宏及基層診所理事長張榮州等人今天也出席見證，肯定這項措施是病患及基層診所的福音。
(中時)
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