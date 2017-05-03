男子開車衝進魚塭 爬天窗自行脫困
高雄岡山區為隨東路一處魚塭3日發生轎車衝落水池意外，36歲曾姓男子在發動車子時，未料車輛往前衝，整輛車衝入前方魚塭沈入深水中，曾男混亂中從車子天窗自行爬出車外脫困，飽受驚嚇，衝落原因有待釐清。
警消表示，接獲報案抵達現場時，曾男已自行脫困並自行處理沉溺水中的車輛，經調查，昨天上午10時，曾男巡視魚塭在發動車子時，車輛突然往前衝入自家魚塭中，整輛車沈入約5公尺深的水中。
曾男與車沉溺水中，在混亂中曾發現車子天窗是開啟的，於是自行爬出車外，游上岸脫困，警消趕到時見他已脫困，身上僅輕微擦傷，但飽受驚嚇，事發原因仍須調查釐清。
曾姓男子表示，他的車子已是10多年的老車，變速箱曾經修過2、3次，有時候打檔時會卡住，沒想到這次會爆衝出去。
警方初步研判，可能是車輛當時檔位卡在D檔，曾男因啟動車子，造成車輛爆衝出去，雖然車子損壞，所幸人平安。
(中時)
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