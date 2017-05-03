花蓮腸病毒升溫 高出全國急診就診率

花蓮腸病毒升溫，高出全國急診就診率近4倍。（張祈翻攝）

隨氣溫逐漸升高，令家長聞之變色的腸病毒即將進入流行高峰期，花蓮縣截至目前雖未傳出病發重症案例，但連續3周的急診就診率平均高出全國數值近4倍，花蓮縣衛生局表示，腸病毒疫情略有升溫，呼籲教（托）育機構及家長，應加強腸病毒防疫措施。

花蓮縣衛生局長李宏滿指出，依衛福部疾病管制署監測資料顯示，自4月3日到23日止，全國急診就診率分別為千分之 1.58、1.93及1.5，花蓮則為千分之 1.35、5.82及4.57，腸病毒疫情略有升溫。

腸病毒即將進入流行高峰期，感染機會將因同儕團體間互動頻繁而隨之提高，據衛生局統計，花蓮縣內國小、幼托園所自1月份起，因腸病毒停班、停托數總計11班次，目前仍有1班停課中，預計8日恢復上課，合計感染人數超過20人。

門諾醫院小兒科主任吳俞哖指出，目前雖無併發重症案例，但仍要留意學童、孩子的身體狀況，一般常見的腸病毒症狀為發燒、喉嚨痛、口腔潰瘍、手掌和腳掌出疹子或長水泡等，大約7至10天就能痊癒，但一旦出現嗜睡、意識不清、手腳無力、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促等症狀，就有可能是屬於重症前兆，應儘速送醫治療。

衛生局提醒學校及家長務必要養成勤洗手、對環境、玩具定期清潔及消毒，學童毛巾及使用稀釋漂白水浸泡消毒至少2次，共同防範腸病毒來襲。

(中時)