打擊違建 農地大型營業型優先查處
農地違建，桃園市長鄭文燦3日在市政會議宣布，市府採取個案重點打擊，達成遏阻效果，針對大型營業型違規使用農地，將優先列為查處對象，對於在一定面積且未造成公安或公共利益危害的自用型違建，則採取列案列冊的方式，責成都發局、地政局、農業局、警察局依上述原則務實處理。
新北市新莊副都心、泰山及塭仔圳的開發，造成物流倉儲業向桃園集中，對於合法廠商，市府會全力輔導，協助取得土地、建照及使照，但對於違規的大型倉儲，市府並不歡迎，絕不容許大型違建倉儲南下桃園。
鄭文燦表示，少數來自新北市的集團利用假日，在數日內以搶建方式搭建完成，這是蓄意違規，一定要禁止，市府對於興建中的違建物，採取「即報即拆」原則，對於已興建完成的違建物，仍可用空照圖比對，查出是否為數日內搶建。
(中時)
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