疑清晨駕車恍神 八仙山茶農墬谷喪命
八仙山茶農駕車不慎喪命！台中市和平區裡冷林道上午發生貨車墜谷意外，警消午間接獲民眾報案，趕赴現場救援，搜救人員下探50公尺深谷，發現一具男性遺體卡在半山腰，經家屬確認身分為35歲張男，由檢警相驗，並釐清意外原因。
和平警分局中午接獲邱姓民眾報案，裡冷林道4.5公里處有車輛滑落山谷痕跡，警消出動20名人力趕到案發現場，利用繩索輔助下探深谷，於半山腰50公尺處發現一名男子遺體，但沒有發現事故車輛。
搜救人員擔心還有其他人員受傷，續往山谷深處搜尋，於150公尺深的山谷發現嚴重變型的小貨車，確認無其他乘客，搜救人員將男子遺體吊掛至路面，經家屬確認死者身份為35歲張男。
死者父母哀痛欲絕，張母哭著向警方表示，上午6點多，兒子從家中前往茶園工作，但她與先生10點多抵達茶園，都沒看到兒子，直到接到警方通知，才知道兒子已經出事。
張父則說，兒子沒有喝酒習慣，一早出門時也沒有異樣，不知為何會發生意外。警方研判，死者可能是開車時恍神，不小心偏離林道，連人帶車墬落深谷，已報請檢察官相驗，並釐清死因與意外發生原因。
(中時)
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