疑清晨駕車恍神 八仙山茶農墬谷喪命

和平區裡冷林道路況不佳，雖設立告示牌提醒用路人，仍發生貨車墜谷意外。（王文吉翻攝）

民眾在裡冷林道4.5公里處發現車輛滑落山谷痕跡，報案搜救，分別在50公尺山腰、150公尺深谷發現死者及墜谷車輛。（王文吉翻攝）

警消於距離路面150公尺的深谷，發現張男駕駛的貨車，車體嚴重擠壓變形，如廢鐵般糾結在一起。（王文吉翻攝）

裡冷林道路旁草叢，有明顯車輪摩擦痕跡。（王文吉翻攝）

警消將男性遺體吊掛至路面，警方根據車牌聯絡家屬，確認死者為35歲張男。

八仙山茶農駕車不慎喪命！台中市和平區裡冷林道上午發生貨車墜谷意外，警消午間接獲民眾報案，趕赴現場救援，搜救人員下探50公尺深谷，發現一具男性遺體卡在半山腰，經家屬確認身分為35歲張男，由檢警相驗，並釐清意外原因。

和平警分局中午接獲邱姓民眾報案，裡冷林道4.5公里處有車輛滑落山谷痕跡，警消出動20名人力趕到案發現場，利用繩索輔助下探深谷，於半山腰50公尺處發現一名男子遺體，但沒有發現事故車輛。

搜救人員擔心還有其他人員受傷，續往山谷深處搜尋，於150公尺深的山谷發現嚴重變型的小貨車，確認無其他乘客，搜救人員將男子遺體吊掛至路面，經家屬確認死者身份為35歲張男。

死者父母哀痛欲絕，張母哭著向警方表示，上午6點多，兒子從家中前往茶園工作，但她與先生10點多抵達茶園，都沒看到兒子，直到接到警方通知，才知道兒子已經出事。

張父則說，兒子沒有喝酒習慣，一早出門時也沒有異樣，不知為何會發生意外。警方研判，死者可能是開車時恍神，不小心偏離林道，連人帶車墬落深谷，已報請檢察官相驗，並釐清死因與意外發生原因。

(中時)