桃園農業博覽會明年將設新館 正式營運

農業博覽會明年將設立新館，正式營運。（甘嘉雯翻攝）

「2017桃園農業博覽會」自22日起開展至今，參觀人次創下紀錄，以16處出入口人次統計，截至5月2日已累計超過750萬人次，達到758萬9053人次。今年試營運結束後，將於明年規畫設立包括漁業館、茶葉館、氣象館、低碳館、新屋錦鯉特色館等，增加農博亮點，也呈現桃園農業的豐富面向。

桃園市長鄭文燦表示，感謝農業局、警察局及各局處的辛苦付出，以及新屋區公所善盡主人角色，讓農業博覽會舉辦非常成功。

今年農業博覽會是試營運性質，共有8大展區，明年正式營運，將規畫增加漁業館、茶葉館、氣象館、低碳館、新屋錦鯉特色館。此外，今年與企業合作打造3大作品，也期盼明年能結合更多企業，擴大作品數量達到20個。

桃園農業博覽會具備「循環經濟」特色，他指示環保局，彙整農業博覽會相關資料，提案報名參加APEC的低碳示範城鎮（LCMT, Low Carbon Modern Town）評選，展現桃園循環經濟的成果。

(中時)