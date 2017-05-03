川普夫妻失和是真的？ 梅蘭妮亞竟點讚網友嘲諷推文
美國第一夫人梅蘭妮亞(Melania)自丈夫川普(Donald Trump)當上總統以後，多次被傳和川普貌合神離，不過都只是外界的推測，然而梅蘭妮亞今天居然用自己的推特帳號，點讚了一則嘲諷川普夫妻相敬如「冰」的推文，雖然事後該帳號快速取消了點讚，但是仍掀起外界瘋狂討論，紛紛猜測難道梅蘭妮亞真的受夠川普了，還是只是又是一起帳號被駭的惡作劇。
梅蘭妮亞3日竟然使用自己驗證過的推特帳號@melaniatrump點贊了一則嘲諷她和川普夫妻不和的推文，該推文不僅放上日前川普看似在就職典禮上回頭對梅蘭妮亞講話，結果一轉身梅蘭妮亞的笑容瞬間垮下來，看起來應付川普意味十足的動圖，還嘲諷的配合時事附上「看起來川普唯一蓋的長城就是在他和第一夫人梅蘭妮亞中間」，諷刺夫妻兩人互動冷淡、相敬如「冰」。
Seems the only #Wall @realDonaldTrump's built is the one between him and @FLOTUS #Melania #trump pic.twitter.com/XiNd2jiLUF— Andy Ostroy (@AndyOstroy) May 3, 2017
梅蘭妮亞的點讚讓這則推文的主人都不敢置信，事後還貼出了手機的推特通知表示@FLOTUS這帳戶按了他推文的讚，還和網友討論這是不是只是一個假帳號，不過網友也幫他截圖表示的確是梅蘭妮亞在選前時常用的推特帳號，這讓網友們更好奇究竟「真身」帳號為什麼會點讚，不少人認為這是梅蘭妮亞真的受不了川普的訊號。
事實上，梅蘭妮亞自從去年11月總統大選之後，就在沒有使用過該帳號，轉而使用白宮第一夫人的官方帳號@FLOTUS(First Lady of the United States)，也因此這被認為很有可能是有人駭了@melaniatrump的帳號冒用去按讚，但也不排除真的是梅蘭妮亞不小心手滑案的，或是有意按的讚，無論如何事發一小時內，梅蘭妮亞的帳號就收回了對該則推文的讚，試圖想要銷毀證據，但都已經被網友截圖下來議論紛紛，不過白宮目前對此事沒有回應。
川普夫妻不和的傳言自從川普當上總統以來就甚囂塵上，不論是夫妻倆的年齡差距、分住華盛頓和紐約兩地，又會是兩人對成為美國第一家庭的想法截然不同都被外界拿來作文章，甚至日前《浮華世界》(Vanity Fairy)雜誌都為此寫了一篇專題來揭露夫妻倆不和的原因，再加上梅蘭妮亞多次被拍到在陪同川普出席的公共場合中頂著個大臭臉，還讓網友在推特上發起「救救梅蘭妮亞」(#SaveMelania)、「放了梅蘭妮亞」(#FreeMelania)的熱門標籤，而此次推特按讚的風波恐怕讓外界對於總統夫妻的私生活更加好奇。
(中時電子報)
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