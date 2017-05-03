青農返鄉 種出全國唯一有產銷履歷的韭菜

為了推廣吉安鄉韭菜，農糧署東區分署昨天舉辦田間體驗活動，花蓮縣農會總幹事張德奇、青農黎彥宏、副分署長陳啟榮一同下田採收韭菜。（張祈攝）

吉安鄉農民種植的白頭韭菜，以高畦種植，並覆蓋韭菜葉鞘基部的特有栽培法，種出韭白長可達10公分，整株可食的高品質韭菜。（張祈攝）

31歲的青年農民黎彥宏，8年前返鄉投入栽植韭菜，雖然跟父親的栽種意見不合，堅持謹守嚴格的用藥規範，他的田「雜草叢生」，被老農友掛上「懶惰農夫」的稱號，去年底通過產銷履歷檢驗，成為全國唯一取得產銷履歷的韭菜！

花蓮吉安鄉是全台「白頭韭菜」的最大供應產地，種植面積約60公頃，吉安農會總幹事張德奇指出，農民以高畦種植，並覆蓋韭菜葉鞘基部的特有栽培法，種出韭白長可達10公分，整株可食的高品質韭菜，去年平均拍賣價每公斤54元，產值高達近7000萬元。

青農黎彥宏8年前決定結束導遊工作，回到家鄉跟著父母投入農務，參加吉安鄉吉園圃蔬菜產銷班，種植3公頃的韭菜田，精進田間栽培管理技術，除取得吉園圃安全蔬果標章，更於去年底通過產銷履歷驗證，強化分級，直接供應大型通路商與加工廠，打破白頭韭菜僅能進拍賣市場的模式。

在他的田地可以輕易看見雜草蹤跡，甚至雜草長得比韭菜還高，也讓他成為老農民口中的「懶惰農民」。黎彥宏解釋說，田間雜草多，是為了符合產銷履歷規範，因用藥比一般吉園圃嚴謹，且會延後採收，一般是在用藥後15天採收，但他會拉長到20天，強調菜醜一點沒關係，不管價格好或不好，都要給消費者吃到安全的東西。

副分署長陳啟榮指出，產銷履歷制度提升農民收益，也讓消費者吃得安心，為了提升韭菜產業價值鏈，將持續輔助吉安鄉農會韭菜冷藏設備與運輸設備外，並積極輔導安全升級，將現有吉園圃標章轉型為產銷履歷，輔導更多農民通過產銷履歷驗證。

(中時)